Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль получил "Большой крест" – высшую государственную награду в Испании, которую могут получить спортсмены. Это произошло через два дня после победы в финале Ролан Гаррос над Новаком Джоковичем.

О награждении Рафаэля Надаля сообщает Mundo Deportivo.

К слову Рафаэль Надаль победил на Ролан Гаррос, обыграв в финале Новака Джоковича

Как отмечается, такую награду вторая рекетка мира получил за свои спортивные заслуги на протяжении карьеры. Награда "Большой крест" является самой высокой в Испании, которую могут получить спортсмены.

До Надаля такую награду получали легендарные футболисты Хави, Икер Касильяс и Андрес Иньеста, а также посмертно горнолыжница Бланка Фернандес Очоа.

Коротко о Рафаэле Надале: