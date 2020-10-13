Рафаэль Надаль получил королевский орден от правительства Испании
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль получил "Большой крест" – высшую государственную награду в Испании, которую могут получить спортсмены. Это произошло через два дня после победы в финале Ролан Гаррос над Новаком Джоковичем.
О награждении Рафаэля Надаля сообщает Mundo Deportivo.
К слову Рафаэль Надаль победил на Ролан Гаррос, обыграв в финале Новака Джоковича
Как отмечается, такую награду вторая рекетка мира получил за свои спортивные заслуги на протяжении карьеры. Награда "Большой крест" является самой высокой в Испании, которую могут получить спортсмены.
До Надаля такую награду получали легендарные футболисты Хави, Икер Касильяс и Андрес Иньеста, а также посмертно горнолыжница Бланка Фернандес Очоа.
Коротко о Рафаэле Надале:
- Это один из самых выдающихся и самых известных теннисистов. Сейчас он является второй ракеткой мира и уступает Новаку Джоковичу. Впервые стал первой ракеткой мира еще в 2008 году.
- Победа на Ролан Гаррос 11 октября стала 13-й для Надаля. И это его 20-й титул на турнирах Grand Slam. Кроме того, теперь у Надаля 100 побед на Ролан Гаррос.
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