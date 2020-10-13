Друга ракетка світу Рафаель Надаль отримав "Великий хрест" – найвищу державну нагороду в Іспанії, яку можуть отримати спортсмени. Це відбулося через два дні після перемоги у фіналі Ролан Гаррос над Новаком Джоковічем.