Рафаель Надаль отримав королівський орден від уряду Іспанії
Друга ракетка світу Рафаель Надаль отримав "Великий хрест" – найвищу державну нагороду в Іспанії, яку можуть отримати спортсмени. Це відбулося через два дні після перемоги у фіналі Ролан Гаррос над Новаком Джоковічем.
Про нагородження Рафаеля Надаля повідомляє Mundo Deportivo.
До слова Рафаель Надаль переміг на Ролан Гаррос, обігравши у фінал Новака Джоковича
Як зазначається, таку нагороду друга рекетка світу отримав за свої спортивні заслуги протягом кар'єри. Нагорода "Великий хрест" є найвищою в Іспанії, яку можуть отримати спортсмени.
До Надаля таку нагороду отримували легендарні футболісти Хаві, Ікер Касільяс й Андрес Іньєста, а також посмертно гірськолижниця Бланка Фернандес Очоа.
Коротко про Рафаеля Надаля:
- Це один з найвидатніших і найвідоміших тенісистів. Нині він є другою ракеткою світу й поступається Новаку Джоковічу. Уперше став першою ракеткою світу ще у 2008 році.
- Перемога на Ролан Гаррос 11 жовтня стала 13-ю для Надаля. І це його 20-й титул на турнірах Grand Slam. Окрім того, тепер в Надаля 100 перемог на Ролан Гаррос.