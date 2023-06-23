Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес больше года оставался без работы. В январе 2022-го известного наставника уволили из Эвертона и он был в отпуске.

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Однако в новом сезоне 63-летний Рафа возвращается к работе. О назначении Бенитеса объявил испанский клуб Сельта из Виго. Контракт испанца рассчитан на три года.

У Сельты есть еврокубковые амбиции, но с 2017 года не выходит на международную арену. Тогда клуб доходил в полуфинал Лиги Европы, пройдя на своем пути Шахтер. В прошлом сезоне "голубые" спаслись от вылета и заняли 13 место в Ла Лиге.

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Рафаэль Бенитес за свою карьеру возглавлял 13 разных клубов, среди которых Валенсия, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал, Ньюкасл и Эвертон. Главными достижениями специалиста являются: