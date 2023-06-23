Відомий іспанський тренер Рафаель Бенітес більше року залишався без роботи. У січні 2022-го відомого наставника звільнили з Евертона і він був у відпустці.

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Проте у новому сезоні 63-річний Рафа повертаеться до роботи. Про призначення Бенітеса оголосив іспанський клуб Сельта з Віго. Контракт іспанця розрахований на три роки.

Сельта має єврокубкові амбіції, але з 2017 року не виходить на міжнародну арену. Тоді клуб доходив до півфіналу Ліги Європи, пройшовши на своєму шляху Шахтар. Минулого сезону "голубі" врятувались від вильоту і посіли 13-те місце у Ла Лізі.

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Рафаель Бенітес за свою кар'єру очолював 13 різних клубів, серед яких Валенсія, Ліверпуль, Інтер, Челсі, Наполі, Реал, Ньюкасл та Евертон. Головними досягненнями спеціаліста є: