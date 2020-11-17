Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Деонтей Уайлдер никак не может договориться с Тайсоном Фьюри о третьем бое-реванше. Если же этот бой не состоится, то вероятным соперником "Бронзового бомбардировщика" может стать украинец Александр Усик.

Усик попал в перечень вероятных соперников, с которыми хочет сразиться Уайлдер, если о поединке с Фьюри все-таки не удастся договориться.

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Усик разместился на пятом месте в этом перечне соперников. Впереди него оказались Диллиан Уайт, Энди Руис, Роберт Хелениус и Джозеф Паркер.

Deontay Wilder has named five heavyweights that he would like to fight if he is unable to get the trilogy bout with Tyson Fury next: [Last Stand Podcast]



Dillian Whyte

Andy Ruiz Jr

Robert Helenius

Joseph Parker

Oleksandr Usyk — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 17, 2020