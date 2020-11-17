Деонтей Уайлдер назвал Александра Усика следующим желанным соперником
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Деонтей Уайлдер никак не может договориться с Тайсоном Фьюри о третьем бое-реванше. Если же этот бой не состоится, то вероятным соперником "Бронзового бомбардировщика" может стать украинец Александр Усик.
Усик попал в перечень вероятных соперников, с которыми хочет сразиться Уайлдер, если о поединке с Фьюри все-таки не удастся договориться.
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Усик разместился на пятом месте в этом перечне соперников. Впереди него оказались Диллиан Уайт, Энди Руис, Роберт Хелениус и Джозеф Паркер.
- Напомним, что Уайлдер стремится провести реванш против Фьюри. Британец нанес единственное поражение боксеру, отобрав у него чемпионский пояс по версии WBC.
- Уайлдер и Фьюри дважды боксировали. Однако первый бой 1 декабря 2018 года сильнейшего не выявил – судьи зафиксировали ничью, и Уайлдер сохранил свой чемпионский пояс. Второй бой состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
- Боксеры должны были провести третий бой-реванш. И он должен был состояться до конца 2020 года. Но стороны так и не согласовали его проведение.
- Фьюри планирует вместо этого провести бой с другим боксером. Среди соперников называют Карлоса Такама. А после этого – против Энтони Джошуа, владеющего поясами чемпиона WBO, WBA и IBF. Поэтому это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Но помехой бою Джошуа – Фьюри может стать Усик, который является обязательным претендентом на бой против Джошуа за пояс WBO. Кроме того, Джошуа сначала надо победить Курбата Пулева. Их бой состоится 12 декабря в Лондоне.
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