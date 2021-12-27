Кадровые перемены от Шевченко

Украинский наставник определился с футболистами, которые покинут "грифонов" в ближайшее трансферное окно. Андрей Шевченко готов расстаться с рядом игроков.

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Кто покинет Дженоа

Стефано Сабелли

Иван Радованович

Мохамед Фарес

Маноло Потанова

Фелипе Кайседо

Дженоа завершила 2021 год в зоне вылета – 18 место, имея в своем активе 11 очков. Поэтому Шевченко нужно проводить кадровые изменения, чтобы удержать команду в Серии А. Украинец не раз отмечал, что сохранение прописки будет очень сложной задачей, сравнив его с победой в Лиге чемпионов.

После прихода экс-тренера сборной Украины СМИ сватали в команду многих украинских футболистов. По регламенту Дженоа может пригласить в свой состав только двух футболистов без паспорта Евросоюза. В настоящее время эти слоты закрыты.

К сведению. Следующий поединок "грифоны" проведут уже 6 января 2022 года. Подопечные Шевченко сыграют на выезде против Сассуолло.