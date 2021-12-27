Кадровые перемены от Шевченко
Украинский наставник определился с футболистами, которые покинут "грифонов" в ближайшее трансферное окно. Андрей Шевченко готов расстаться с рядом игроков.
Кстати Не бросил Шевченко в беде: капитан Дженоа не перейдет в клуб из Канады
Кто покинет Дженоа
- Стефано Сабелли
- Иван Радованович
- Мохамед Фарес
- Маноло Потанова
- Фелипе Кайседо
Дженоа завершила 2021 год в зоне вылета – 18 место, имея в своем активе 11 очков. Поэтому Шевченко нужно проводить кадровые изменения, чтобы удержать команду в Серии А. Украинец не раз отмечал, что сохранение прописки будет очень сложной задачей, сравнив его с победой в Лиге чемпионов.
После прихода экс-тренера сборной Украины СМИ сватали в команду многих украинских футболистов. По регламенту Дженоа может пригласить в свой состав только двух футболистов без паспорта Евросоюза. В настоящее время эти слоты закрыты.