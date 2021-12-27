Кадрові зміни від Шевченка
Український наставник визначився з футболістами, які покинуть "грифонів" у найближче трансферне вікно. Андрій Шевченко готовий розлучитись із рядом гравців.
До речі Не кинув Шевченка у біді: капітан Дженоа не перейде у клуб із Канади
Хто покине Дженоа
- Стефано Сабеллі
- Іван Радованович
- Мохемед Фрес
- Маноло Потанова
- Феліпе Кайседо
Дженоа завершила 2021 рік у зоні вильоту – 18 місце, маючи у своєму активі 11 очок. Тому Шевченку потрібно робити кадрові зміни, щоб втримати команду у Серії А. Українець не раз зазначав, що збереження прописки буде дуже складним завданням, порівнявши його з перемогою у Лізі чемпіонів.
Після приходу екстренера збірної України ЗМІ сватали у команду багато українських футболістів. За регламентом, Дженоа може запросити у свій склад лише двох футболістів без паспорта Євросоюзу. Наразі ці слоти закриті.