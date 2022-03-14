"Надеюсь, что все это скоро закончится"

Ребров рассказал, что в Киеве остались его родители. Каждый день они вынуждены скрываться в бомбоубежищах.

Читайте також Я візьму у руки зброю, – Ребров заявив, що повернеться в Україну після сезону в ОАЕ

"Очень переживаю за своих родителей, которые находятся в Киеве. У моего отца проблемы со здоровьем. Каждый день им, как и всем остальным, приходится ходить в подземные бомбоубежища. Я звоню им каждый день, и мы вместе молимся. Надеюсь, что все это скоро закончится", – рассказал тренер.

Также наставник Аль-Айна прокомментировал санкции против россиянина Абрамовича.

Санкции против Абрамовича? Я рад, что санкции касаются людей, финансирующих режим Путина. Если ограничения коснулись Абрамовича, это не оставляет сомнений, что он был напрямую связан с Путиным. Поэтому я это поддерживаю,

– заявил Ребров.

"Получаю очень большое количество сообщений из Англии. Дэвид Платт пишет мне очень часто, он очень волнуется. Многие игроки, с которыми или против которых я играл, спрашивают, чем могут помочь мне и Украине. Я поражен и благодарен", – добавил наставник.