"Сподіваюся, що все це скоро закінчиться"

Ребров розповів, що у Києві залишилися його батьки. Щодня вони змушені переховуватися у бомбосховищах.

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"Дуже переживаю за своїх батьків, які перебувають у Києві. У мого батька проблеми зі здоров’ям. Щодня їм, як і всім іншим, доводиться ходити в підземні бомбосховища. Я телефоную їм щодня, і ми разом молимося. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться", – розповів тренер.

Також наставник Аль-Айна прокоментував санкції проти росіянина Абрамовича.

Санкції проти Абрамовича? Я радий, що санкції стосуються людей, які фінансують режим Путіна. Якщо обмеження торкнулися Абрамовича, це не залишає сумнівів, що він був безпосередньо пов’язаний з Путіним. Тому я це підтримую,

– заявив Ребров.

"Отримую дуже велику кількість повідомлень з Англії. Девід Платт пише мені дуже часто, він дуже хвилюється. Багато гравців, з якими або проти яких я грав, запитують, чим можуть допомогти мені та Україні. Я вражений і вдячний", – додав наставник.