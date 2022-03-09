"Мы будем драться за наших людей и стоять до конца"

Ребров одним из первых отреагировал на полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Вместе с футболистами, выступающими в иностранных чемпионатах, он перечислил средства в фонд помощи армии.

К слову Федецкий вступил в ряды территориальной обороны Луцка

Эксфутболист национальной команды подчеркнул, что после сезона хочет вернуться в Украину.

"У меня работа здесь, но как только сезон будет завершен, я вернусь домой, к своим людям. Как только смогу, то вернусь. Буду бороться. Каждый выйдет на улицы, мы едины как одно целое. Мир спрашивает, как украинцам удается защищать своих людей. Это потому, что люди выходят на улицы и борются, все мы как одно целое и знаем, что нам делать", – сказал Ребров.

Специалист отметил, что готов взять в руки оружие и защищать свою страну от оккупантов.

"Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Победим. Не вижу никаких компромиссов, в частности с Путиным, он просто хочет зайти в Киев и показать, что оккупировал всю Украину. У него нет желания идти на компромисс, мы будем биться за наших людей и стоять до конца", – подчеркнул тренер Аль-Айна.

Мы сейчас боремся за нашу страну, и хотим сами определять собственную судьбу, а не разрешать это делать другим,

– добавил специалист.

Чемпионат ОАЭ завершается 6 мая.

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