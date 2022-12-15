Бавария потеряла щедрый контракт после протеста сборной Германии на ЧМ-2022

Сборная Германии провела акцию против ФИФА и Катара на чемпионате мира-2022. Футболисты прикрыли роты руками, символизируя ограничение свободы слова в Катаре.

Этот протест вызвал большой резонанс в Катаре. Как оказалось впоследствии, не все футболисты сборной Германии поддержали такую инициативу. Антонио Рюдигер и Илкай Гюндоган не разделяли намерения партнеров делать протесты на Мундиале в Катаре.

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Протест, повлиявший на клубный уровень

Нашлись хейтеры и в составе другой сборной. Лидер Бельгии Эден Азар призвал немцев сконцентрироваться на футболе.

Капитан "Бундестим" Мануэль Нойер заверил, что вся команда "дала добро", чтобы провести эту акцию протеста: "Мы сказали, что они могут забрать нашу повязку, но они никогда не заставят нас замолчать, независимо от того, как сильно этого хочет ФИФА. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели показать это".

Однако такой поступок игроков Германии оказал негативное влияние на Баварию. Авиакомпания Qatar Airways, логотип которой украшает футболку мюнхенского клуба, отказалась предлагать мюнхенцам щедрый контракт на 25 миллионов евро в год.

Спонсор сделал худшее предложение о сотрудничестве лидеру немецкой Бундеслиги. Об этом сообщил твиттер Bayern & Germany со ссылкой на издание Bild.

Qatar Airways считают, что такой протест немецкой сборной негативно повлиял на репутацию Катара, принимающего ЧМ-2022 по футболу.