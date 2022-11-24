Немецким футболистам не нравится, что в Катаре их ограничивают в свободе слова. Они не вправе критиковать организаторов Мундиаля-2022.

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Ноер: Они могут забрать нашу повязку, но они никогда не заставят нас умолкнуть

Напомним, что ФИФА выдвинуло ультиматум национальным командам. Капитаны сборных могли выйти на футбольное поле с повязкой "OneLove", но в этом случае начали поединок уже с желтой карточкой. Также ФИФА запретила сборной Бельгии выходить в игровой форме цвета радуги. Похожая ситуация была с Данией, которые не позволили сыграть в черном траурном комплекте формы.

Среди желающих выйти на поле с капитанской повязкой "OneLove" был голкипер немецкой сборной Мануэль Нойер. Вратарь Баварии

"Я не хотел ослаблять команду дисквалификациями, лишениями очков или желтыми карточками. Поэтому когда первые сборные начали носить официальную повязку ФИФА, стало ясно, что мы будем на их стороне. Тот факт, что такое решение было принято в последнюю минуту, стал для нас неприятным сюрпризом. Это коснулось не только нас, но и всех других стран, которые хотели принять участие. Выбор момента для запрета был ужасен для меня", - сказал футболист "бундестим".

Мы обсуждали фото с закрытым ртом и все согласились. Мы сказали, что они могут унести нашу повязку, но они никогда не заставят нас замолчать, независимо от того, как сильно этого хочет ФИФА. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели показать это,

– заявил Нойер.