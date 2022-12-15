Цей протест викликав чималий резонанс у Катарі. Як виявилось згодом, що не усі футболісти збірної Німеччини підтримали таку ініціативу. Антоніо Рюдігер та Ілкай Гюндоган не поділяли намір партнерів робити протести на Мундіалі у Катарі.

До теми Вільним рота не закрити: гравці Німеччини провели акцію проти ФІФА та Катару на ЧС-2022 – фото

Протест, який вплинув на клубний рівень

Знайшлись хейтери і в складі іншої збірної. Лідер Бельгії Еден Азар закликав німців сконцентруватись на футболі.

Капітан "Бундестім" Мануель Ноєр запевнив, що уся команда "дала добро", щоб провести цю акцію протесту: "Ми сказали, що вони можуть забрати нашу пов'язку, але вони ніколи не змусять нас замовкнути, незалежно від того, як сильно цього хоче ФІФА. Ми відстоюємо наші цінності та права людини. Ми хотіли показати це".

Однак такий вчинок гравців Німеччини негативно вплинув на Баварію. Авіакомпанія Qatar Airways, лого якої прикрашає футболку мюнхенського клубу, відмовилась пропонувати мюнхенцям щедрий контракт на 25 мільйонів євро на рік.

Спонсор зробив гіршу пропозицію співпраці лідеру німецької Бундесліги. Про це повідомив твітер Bayern & Germany з посиланням на видання Bild.

Qatar Airways вважають, що такий протест німецької збірної негативно вплинув на репутацію Катару, який приймає ЧС-2022 з футболу.