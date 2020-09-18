Александр Усик организовал собственный вечер бокса. Ринг-герл там выступила модель Нина Крохмалюк. Она же снялась в рекламе спортивного бренда Усика.

На инстаграм-странице бренда USYK SPORTSWEAR выложили фото с самим Усиком. Также в кадре – начинающий боксер Даниэль Лапин. Это сын первого тренера Усика, который перебрался в Киев из Крыма. И модель Нина Крохмалюк.

К теме Усик завел аккаунт в TikTok и выложил первое видео

Фото с события выложила и сама модель.

Нина Крохмалюк не впервые появляется на событиях Усика. Она была ринг-герл на первом вечере бокса, который организовала промоутерская компания Усика.

Также Нина Крохмалюк имеет модельный опыт. Она полтора года работала моделью в Азии. Была участницей телепроекта "Супермодель по-украински 2".

Также Нина финалистка конкурса "Мисс Украина 2016", вошла в топ-12.

Работала ведущей прогноза погоды на одном из украинских телеканалов.

А ее страница в Instagram переполнена фотографиями в купальниках.

Робота ринг-гірл зацікавила дівчину і самій зайнятися боксом.