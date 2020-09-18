Пышногрудая модель снялась в рекламе с Усиком: соблазнительные фото девушки
Александр Усик организовал собственный вечер бокса. Ринг-герл там выступила модель Нина Крохмалюк. Она же снялась в рекламе спортивного бренда Усика.
На инстаграм-странице бренда USYK SPORTSWEAR выложили фото с самим Усиком. Также в кадре – начинающий боксер Даниэль Лапин. Это сын первого тренера Усика, который перебрался в Киев из Крыма. И модель Нина Крохмалюк.
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USYK SPORTSWEAR не просто бренд, это видение команды профессионалов и самого Александра Усика. Ведь мы делаем ту одежду - которую сами с удовольствием носим! Можешь купить на нашем сайте http://usyk.com.ua , в Direct или по номеру телефона +380638379441! #usyk #usyk17 #Usyk_sportswear #teamusyk #usyk17promotion #bigboxingnight #usyk17 #usyk_sportswear #usykteam #usyk #bigboxingnight2020
Допис, поширений Usyk Sportswear (@usyk_sportswear)
Фото с события выложила и сама модель.
Нина Крохмалюк не впервые появляется на событиях Усика. Она была ринг-герл на первом вечере бокса, который организовала промоутерская компания Усика.
Мои первые шаги как ринг-герл начались в далёком 2015 году. Тогда мне предложили поработать на матчевых встречах «Украинских атаманов» и их соперников в Киеве. И я тогда ещё не знала, что я настолько полюблю ️ бокс и работу ринг-герл. То, что я ощущаю выходя на ринг, просто не передать словами!!! Я заряжаюсь положительной энергией , меня будоражат восторженные взгляды и овации каждого зрителя. А я, в свою очередь - дарю улыбку и хорошее настроение всем тем кто находиться в зале. Благодарю @miroslava_peganova и промоутерскую компанию @usyk17.promotion , за приглашение поучаствовать на невероятном вечере бокса в роскошном @equides_club . Все прошло на высшем уровне, каждый бой был захватывающим и интересным. Ну, а мы с @nantina__ добавили немного красоты и сексуальности на этом вечере. А в этом нам помогли : @ekaterina_k_a_t_r_i_n - создатель наших великолепных костюмов, @kateryna_savorona и @lena.nesterova - сделали незабываемый макияж и шикарную прическу ️. #ringgirl #usyk17promotion #ukrboxing #equidesclub #boxingnight
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Ещё немного фоточек с мероприятия промоушен компании @usyk17.promotion . Не могу дождаться, когда снова выйду на ринг в качестве ринг-герл️. Судя по постам и комментариям спортивных пабликов, наше участие с @nantina__ не осталось незамеченным. Нам безумно приятно, что мы смогли привнести этому вечеру долю страсти и огня. #ringgirl #usyk17promotion #ukrboxing #equidesclub #boxingnight
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Также Нина Крохмалюк имеет модельный опыт. Она полтора года работала моделью в Азии. Была участницей телепроекта "Супермодель по-украински 2".
Также Нина финалистка конкурса "Мисс Украина 2016", вошла в топ-12.
#missukraine2016 #memories #beatycontest #kyiv #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Работала ведущей прогноза погоды на одном из украинских телеканалов.
Если верить прогнозам синоптиков, то вся следующая неделя в Киеве обещает быть солнечной ️ и без осадков ! Так что ловите последние лучики летнего солнышка и наслаждайтесь !!! Но и не забывайте включать @zik_tv_channel ️, и смотреть «Прогноз погоды» в 12:30, 13:30 и 14:30. Погода непредсказуема, а самые свежие прогнозы синоптиков вы узнаете от меня первыми! Увидимся завтра на @zik_tv_channel ️ #ziktvchannel #weatherforecast #hotsunnydays #tvhost #tvpresenter #lastsummerdays #kiev #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
А ее страница в Instagram переполнена фотографиями в купальниках.
Как побороть осеннюю хандру??? 1. Используйте смехотерапию Просмотр комедийных фильмов , развлекательных программ, веселое и шутливое общение – отличное лекарство от сезонной депрессии. 2. Занимайтесь фитнесом ♀️ Фитнес поможет вам поддерживать настроение на должном уровне. Причем лучше ходить на занятия утром или днем. Так вы сохраните тонус на целый день. 3. Найдите занятие по душе ♀️ Когда человек ни чем не занят, у него появляется много свободного времени , которое заполняется тоской и грустью . Поэтому одно из лекарств от осенней хандры – это любимое увлечение. Найдите его. Займитесь тем, чем давно хотели. 4. Отправьтесь в путешествие Новая обстановка, красивые здания и пейзажи – прекрасное лекарство от осенней хандры. 5. Продолжение лета ️ Если нет возможности отправится в путешествие, но так хочется хоть на немного вернуться в лето, сходите в Аквапарк. Здесь можно вдоволь накупаться ♀️♀️, и получить море удовольствия! #summer2018 #memories #tannedgirl #beach #hot #sunny #throwback
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Ну а это фото, просто шедевр! @danissimo_photo честь тебе и хвала ! Идеальные линии и цвета! Не могу нарадоваться нашей с тобой съемке! Еще раз, огромное тебе спасибо! #model #olmecaplage #shooting #summer #kiev #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Продолжаю вас радовать своей потрясающей съемкой в @olmeca_plage совместно с великолепным фотографом @danissimo_photo Как же хочется, чтобы это лето ️ никогда не заканчивалось, лишние килограммы не возвращались, а загар не смывался!!! #model #olmecaplage #shooting #summer #kiev #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Когда фотограф и модель на одной волне, получаются такие потрясающие кадры! Кстати, пока погода ещё располагает, есть возможность сделать крутые кадры, а в этом вам поможет мой друг и как видите потрясающий фотограф - @danissimo_photo , обращайтесь, не пожалеете!!! #model #olmecaplage #shooting #summer #kiev #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Hi guys!!! Finally Friday has come!️ My dear friends I wish you a good mood and may the weather accompany you in this️ The weekend is just around the corner, get them high! #model #olmecaplage #shooting #summer #kiev #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Привожу своё тело в порядок вместе с косметикой @360beauty.ua ️ ⠀ ⠀ ⠀ Заказала и сегодня протестировала: ⠀ 1️⃣ Кофейный скраб ️. Он мягко очищает и тонизирует, замечательно отшелушивает омертвевшие клетки кожи. 2️⃣ Глина для обёртывания с красным перцем и гуараной. Подтягивает кожу и избавляет от целлюлита. За счёт притока крови, лимфа начинает работать быстрее. 3️⃣ Кокосовое масло . Нанесла на кожу после обертывания. Запах нереальный, а кожа после него очень нежная и приятная на ощупь. 100% натуральное нерафинированное первого холодного отжима.
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Нет в мире более умиротворённой тишины — чем божественный шум моря!
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Так замоталась, что неделю спустя, решила поделиться с вами своими фотографиями с @olmeca_plage . Честно говоря желания фотографироваться совсем не было, так как моя кожа ещё очень белая. А в купальнике конечно красивее, когда я темнее. Но я нашла выход из ситуации, дождалась когда начался закат, и стала против света. И вуаля загар есть (смотреть след. фото). Завтра намеренна улучшить ситуацию и поехать в какой-то из комплексов, в какой пока ещё не решила. А какие у вас планы на пятницу? Делитесь в комментариях. #olmecaplage #beach #summer #sunnyday #hotweather
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Ничего особенного, просто я в бодике решила поиграть в баскетбол. Зато как мне было удобно и легко @danissimo_photo не могу дождаться видео со съемки, мне кажется оно Дорогие фотографы, пока ещё хорошая и тёплая погода, пишите в Direct касательно съемки, буду рада сотрудничеству #photoshoot #pumaunitycorner #basketball #sport #model #kyiv #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Хорошей всем пятничной ночи друзья! Ну а я, как и обещала, подготовила для вас с @danissimo_photo - новую порцию крутых кадров. Дальше только интереснее #photoshoot #pumaunitycorner #basketball #sport #model #kyiv #ukraine
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)
Робота ринг-гірл зацікавила дівчину і самій зайнятися боксом.
Ну что ребята, теперь я не только ринг-герл, а ещё и боксёрша Вчера мне провела первую тренировку - Чемпионка Мира по боксу - @angiebonda Отличный тренер и чудесная девушка!️ Сказать что я в восторге от тренировки, это ничего не сказать. Просто кайф!!! Мне безумно понравилось, и я всем рекомендую попробовать это направление в спорте. От всего сердца благодарю @ukrboxing , за невероятно крутые перчатки, заниматься в них было - одно удовольствие #ukrboxing #ukrboxingfederation
Допис, поширений Krokhmaliuk Nina-Viltraud (@ninaviltraud8)