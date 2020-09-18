Олександр Усик організував власний вечір боксу. Ринг-гірл там виступила модель Ніна Крохмалюк. Вона ж знялася в рекламі спортивного бренду Усика.

На інстаграм-сторінці бренду USYK SPORTSWEAR виклали фото з самим Усиком. Також в кадрі – боксер-початківець Даніель Лапін. Це син першого тренера Усика, який перебрався до Києва з Криму. І модель Ніна Крохмалюк.

До теми Усик завів аккаунт у TikTok і виклав перше відео

Фото з події виклала і сама модель.

Ніна Крохмалюк не вперше з'являється на подіях Усика. Вона була ринг-гірл на першому вечорі боксу, який організувала промоутерська компанія Усика.

Також Ніна Крохмалюк має модельний досвід. Вона півтора року працювала моделлю в Азії. Була учасницею телепроєкту "Супермодель по-українськи 2".

Також Ніна фіналістка конкурсу "Міс Україна 2016", увійшла в топ-12.

Працювала ведучої прогнозу погоди на одному з українських телеканалів.

А її сторінка в Instagram переповнена фотографіями в купальниках.

Робота ринг-гірл зацікавила дівчину і самій зайнятися боксом.