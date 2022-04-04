Путин – дерьмо, – Ярмоленко никогда не простит россиянам геноцид украинского народа

Андрей Ярмоленко активно выражает свою позицию по отношению к бездушным россиянам. Лидер сборной Украины в очередной раз задал кремлевскому руководителю.

Ярмоленко: Мы никогда этого не простим

Футболист английского Вест Хэма показал видео из Чернигова Каким стал город до и после прихода "русского мира".

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Ролик Андрей Ярмоленко выложил в сторис в инстаграмме. Вингер "молотобойцев" отметил в подписи на фото, что никогда не простит россиянам того, что они делают с украинским народом.

Все усилия Ярмоленко направлены на помощь жителям Чернигова. Этот украинский город стал одним из горячих точек военных действий.

Мы никогда этого не простим. Путин – дерьмо,

– написал Ярмоленко.



Ярмоленко о реалиях войны в Чернигове / Скриншот из инстаграмма футболиста

. Ярмоленко последний раз выходил на поле 3 апреля в игре против Эвертона. Андрей отыграл всего 8 минут. Матч закончился победой Вест Хэма со счётом 2:1.