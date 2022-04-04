Ярмоленко: Мы никогда этого не простим
Футболист английского Вест Хэма показал видео из Чернигова Каким стал город до и после прихода "русского мира".
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Ролик Андрей Ярмоленко выложил в сторис в инстаграмме. Вингер "молотобойцев" отметил в подписи на фото, что никогда не простит россиянам того, что они делают с украинским народом.
Все усилия Ярмоленко направлены на помощь жителям Чернигова. Этот украинский город стал одним из горячих точек военных действий.
Мы никогда этого не простим. Путин – дерьмо,
– написал Ярмоленко.
Ярмоленко о реалиях войны в Чернигове / Скриншот из инстаграмма футболиста