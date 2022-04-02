Мостовой: Наш дом "асвобадили"
Опытный 34-летний футболист публично изложил фотографии своего разрушенного частного дома. Андрей Мостовой кратко подписал фото: "Наш дом асвабадили".
Стоит прочесть Бывший футболист Волыни Задерецкий воюет против оккупантов в Чернигове
Оккупанты не смотрят ни на что, они бомбят украинские города, стирают их с лица земли, гибнут мирные жители и дети. Хотя россияне дальше утверждают, что избивают только по военным объектам. Дома спортсменов тоже попали под прицел и стали "военными объектами".
Что известно о футболисте Андрее Мостовом
- Андрей Мостовой – уроженец Обухова в Киевской области.
- За футбольную карьеру поиграл в целом ряде украинских клубов.
- С июля 2021 выступает в перволиговом Кривбассе.
- До этого выступал за черниговскую Десну.
- До войны в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей за Кривбасс.