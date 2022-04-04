Ярмоленко: Ми ніколи цього не пробачимо

Футболіст англійського Вест Хема показав відео з Чернігова. Яким стало місто до та після приходу "русского міра".

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Ролик Андрій Ярмоленко виклав у сторіс в інстаграмі. Вінгер "молотобійців" зазначив у підписі до фото, що ніколи не пробачить росіянам того, що вони роблять із українським народом.

Нагадаємо, що усі зусилля Ярмоленка спрямовані на допомогу жителям Чернігова. Це українське місто стало одним із гарячих точок воєнних дій.

Ми ніколи цього не пробачимо. Путін – лайно,

– написав Ярмоленко.



Ярмоленко про реалії війни у Чернігові / Скриншот із інстаграму футболіста

До слова. Ярмоленко востаннє виходив на поле 3 квітня у грі проти Евертона. Андрій відіграв лише 8 хвилин. Матч закінчився перемогою Вест Хема з рахунком 2:1.