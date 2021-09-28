На пути к легендарности: Усик вышел на 2 место рейтинга P4P по версии The Ring
Источник:The Ring
Зрелищная победа Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа преподнесла украинца на самые высокие ступени всех рейтингов. Усик вышел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии The Ring.
Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров. Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в тяжелом весе Усик взобрался на 2 место. Раньше Усик был четвертым.
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко занимает 9 место.
Топ-10 бойцов P4P по версии The Ring
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Александр Усик (Украина)
3. Наойя Инуэ (Япония)
4. Теренс Кроуфорд (США)
5. Джош Тейлор (Великобритания)
6. Эррол Спенс (США)
7. Теофимо Лопес (США)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
9. Василий Ломаченко (Украина)
10. Казуто Иока (Япония)
Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO. Непобедимый украинец выиграл единогласным решением судей.