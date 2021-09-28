На пути к легендарности: Усик вышел на 2 место рейтинга P4P по версии The Ring

19:44

Зрелищная победа Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа преподнесла украинца на самые высокие ступени всех рейтингов. Усик вышел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии The Ring.