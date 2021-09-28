Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів. Новоспечений чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO, IBO у важкій вазі Усик підійнявся на 2 місце. Раніше Усик був четвертим.

Варте уваги Найкращий важковаговик світу: Усик різко піднявся у боксерських рейтингах

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко посідає 9 місце.

Топ-10 бійців P4P за версією The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Наойя Інуе (Японія)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Естрада (Мексика)

9. Василь Ломаченко (Україна)

10. Казуто Іока (Японія)

Зауважимо, що Усик очолив рейтинг важковаговиків за версією The Ring. Володарем поясу The Ring є британець Тайсон Ф'юрі.

Усик у ніч з 25 на 26 вересня переміг Джошуа й відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO. Непереможний українець виграв одноголосним рішенням суддів.