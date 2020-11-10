Український боксер Олександр Усик у 2013 році провів свій дебютний бій у профі проти Феліпе Ромеро. 9 листопада українець здобув першу перемогу, яка стала точкою відліку до звання абсолютного чемпіона.

Бій, який відбувся у київському "Палаці спорту, відбувався за великої переваги українського боксера. Тоді Усику вдалось завершити поєдинок вже у 5-му раунді завдяки технічному нокауту, пише 24 канал.

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Олександр завдав суперникові потужний лівий удар через руку і влучив у щелепу, в результаті чого мексиканець опинився в нокдауні, а його тренер викинув на ринг рушник.

За 7 років в профі олімпійський чемпіон Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і виграв перший сезон Суперсерії.

Востаннє Олександр виходив на ринг 31 жовтня, де переміг британця Дерека Чісору за одноголосним рішенням суддів.

Кар'єра Олександра Усика: головне

Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг.

На Олімпіаді 2012 року став олімпійським чемпіоном, у фіналі перемігши італійця Клементе Руссо.

У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.

Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.

Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.

Усик – Ромеро повний бій дивіться відео