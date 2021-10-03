В пустые ворота: экс-игрок сборной Украины U-21 забил дебютный гол в Болгарии – видео
3 октября 2021 , 14:09Читати новину українською
Источник:24 канал
Свой первый гол в чемпионате Болгарии в свой актив записал Евгений Сердюк. 23-летний нападающий отличился в футболке клуба Черно Море.
Первый гол в новой команде
Евгений Сердюк стал обидчиком Арды в рамках 10-го тура болгарского первенства. Украинский форвард открыл счет в матче.
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23-летний футболист дважды сыграл в стеночку с партнером по команде и забил уже в пустые ворота. Он положил начало разгрому соперника. Черно Море обыграло Арду со счетом 3:0.
- Отметим, что Сердюк стал игроком болгарского клуба в сентябре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Уже успел провести два поединка. За свою карьеру украинец играл за португальские клубы Боавишта, Фатима и Каза Пия.
- Выступал за молодежную сборную украины, в которой провел две встречи, голов не забивал.
Благодаря победе Черно Море занимает 4 место в таблице, в его активе 16 пунктов.
Видеообзор матча (гол Сердюка с 1:08)