Перший гол у новій команді
Євген Сердюк став кривдником Арди у рамках 10-го туру болгарської першості. Український форвард відкрив рахунок у матчі.
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23-річний футболіст двічі зіграв у стіночку з партнером по команді та забив вже у порожні ворота. Він поклав початок розгрому суперника. Черно Море переграло Арду з рахунком 3:0.
- Відзначимо, що Сердюк став гравцем болгарського клубу у вересні 2021 року. Його контракт розрахований до кінця червня 2022 року. Вже встиг провести два поєдинки. За свою кар'єру українець грав за португальські клуби Боавішта, Фатіма та Каза Пія.
- Виступав за молодіжну збірну Україну, у якій провів дві зустрічі, голів не забивав.
Завдяки перемозі Черно Море посідає 4 місце у таблиці, у його активі 16 пунктів.
Відеоогляд матчу (гол Сердюка з 1:08)