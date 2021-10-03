Первый гол в новой команде

Евгений Сердюк стал обидчиком Арды в рамках 10-го тура болгарского первенства. Украинский форвард открыл счет в матче.

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23-летний футболист дважды сыграл в стеночку с партнером по команде и забил уже в пустые ворота. Он положил начало разгрому соперника. Черно Море обыграло Арду со счетом 3:0.

Отметим, что Сердюк стал игроком болгарского клуба в сентябре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Уже успел провести два поединка. За свою карьеру украинец играл за португальские клубы Боавишта, Фатима и Каза Пия.

Выступал за молодежную сборную украины, в которой провел две встречи, голов не забивал.

Благодаря победе Черно Море занимает 4 место в таблице, в его активе 16 пунктов.

Видеообзор матча (гол Сердюка с 1:08)