Баскетбольный клуб НБА "Детройт Пистонс" решил оставить на следующий сезон украинца Святослава Михайлюка. Благодаря этому у него вырастет зарплата.

Святослав Михайлюк был выбран на драфте НБА в 2018 году. Его выбрала команда "Лос-Анджелес Лейкерс". Согласно договору, его зарплата за два первых сезона должна была составить более 2,9 миллиона долларов (1 487 694 доллара за первый год и 1 416 852 доллара за второй сезон), сообщает 24 канал.

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В середине сезона украинца обменяли в команду "Детройт Пистонс". Там он играет и по сей день. И продолжит выступления в следующем сезоне. Об этом со ссылкой на The Athletic пишет basket.com.ua. Команда активировала опцию в их контракте. Поэтому в новом сезоне Михайлюк получит в клубе 1 663 861 доллар. Если с ним и в дальнейшем продолжат соглашение, то уже с сезона 2021/22 Михайлюк будет получать 2 079 826 долларов.

Важно! Святослав Михайлюк в этом сезоне провел за "Детройт" 56 матчей (в среднем по 22:35 минут за игру). За это время он набирал по 9 очков в среднем за матч и делал 1,9 подбора. Однако его команда не сумела попасть в плей-офф.

Всего "Пистонс" ожидает чистка состава. Руководство клуба решило из имеющихся игроков оставить пока семь баскетболистов с общей зарплатой в 76 миллионов долларов. Таким образом команда будет иметь свободными около 30 миллионов долларов в зарплатной ведомости, что позволит им пригласить топовых игроков. Одной из главных целей "Детройта" является защитник "Торонто Рэпторс" Фред Ванвлит. В этом сезоне его зарплата составляла 9 346 153 доллара. А на следующий сезон он станет свободным агентом и может подписать соглашение с любым клубом.