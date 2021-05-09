Поздравления от Ломаченко

В своем инстаграме Василий Ломаченко опубликовал видео с поздравлением. Боксер отметил, что не нужно забывать героические поступки, которые совершили наши предки.

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Ломаченко написал трогательный пост. В нем украинец пожелал всем мирного неба над головой: "С Днем победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и счастливой жизни".

В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на добрые поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны,

– написал Ломаченко.

Сейчас украинский боксер готовится к поединку против японца Масайоши Накатани. Поединок состоится 26 июня на арене "Virgin Hotel" в Лас-Вегасе, штат Невада. (США).

Top Rank опубликовал яркое промо предстоящего боя. В ролике назвали этот поединок возвращением короля, которое было адресовано в сторону Ломаченко.

Интересно! 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой. Подробнее читайте по ссылке.