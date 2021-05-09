Привітання від Ломаченка

У своєму інстаграмі Василь Ломаченко опублікував відео з привітанням. Боксер зазначив, що не потрібно забувати героїчні вчинки, які зробили наші предки.

До теми Це вдячність і пам'ять, – Зеленський про День перемоги над нацизмом

Ломаченко написав зворушливий пост. У ньому українець побажав усім мирного неба над головою: "З Днем перемоги! Це свято з кожним роком віддаляється від нас. Але нам не забути про ті героїчні вчинки, які вчинили наші предки в ім'я свободи, честі і щасливого життя".

У це свято хочеться в першу чергу побажати миру. Адже ніщо не коштує дорожче, ніж людські життя, сльози матерів, зламані долі величезної кількості людей. Нехай ця перемога надихає тільки на добрі вчинки, любов до Батьківщини. Нехай ніхто і ніколи не побачить війни,

– написав Ломаченко.