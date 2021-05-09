Привітання від Ломаченка
У своєму інстаграмі Василь Ломаченко опублікував відео з привітанням. Боксер зазначив, що не потрібно забувати героїчні вчинки, які зробили наші предки.
До теми Це вдячність і пам'ять, – Зеленський про День перемоги над нацизмом
Ломаченко написав зворушливий пост. У ньому українець побажав усім мирного неба над головою: "З Днем перемоги! Це свято з кожним роком віддаляється від нас. Але нам не забути про ті героїчні вчинки, які вчинили наші предки в ім'я свободи, честі і щасливого життя".
- Зараз український боксер готується до поєдинку проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок відбудеться 26 червня на арені "Virgin Hotel" в Лас-Вегасі, штат Невада. (США).
- Top Rank опублікував яскраве промо майбутнього бою. У ролику назвали цей поєдинок поверненням короля, яке було адресоване у сторону Ломаченка.