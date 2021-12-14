Петраков: Я не буду заглядывать в паспорт

Правый вингер отлично справляется с качествами лидера национальной команды. Главный тренер сборной Украины хочет, чтобы Андрей Ярмоленко как можно дольше помогал "сине-желтым".

Интересно У Петракова был разговор с талантом Шахтера перед дебютом за сборную Украины

Александр Петраков отметил работу и самоотдачу футболиста в футболке сборной. Наставник заверил, что не будет учитывать возраст игрока, если он будет показывать высокий уровень футбола. Все будет зависеть от самого Ярмоленко.

Я не стану заглядывать в паспорт. Человек играет, пусть играет до сорока лет. Он нужен в это время в коллективе. Ярмоленко даже своим примером показывает. И на футбольном поле тянет, и в быту и жизни помогает молодым. Лидер сборной,

– сказал тренер украинской сборной.

Карьера Ярмоленко