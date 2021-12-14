Петраков: Я не буду заглядывать в паспорт
Правый вингер отлично справляется с качествами лидера национальной команды. Главный тренер сборной Украины хочет, чтобы Андрей Ярмоленко как можно дольше помогал "сине-желтым".
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Александр Петраков отметил работу и самоотдачу футболиста в футболке сборной. Наставник заверил, что не будет учитывать возраст игрока, если он будет показывать высокий уровень футбола. Все будет зависеть от самого Ярмоленко.
Я не стану заглядывать в паспорт. Человек играет, пусть играет до сорока лет. Он нужен в это время в коллективе. Ярмоленко даже своим примером показывает. И на футбольном поле тянет, и в быту и жизни помогает молодым. Лидер сборной,
– сказал тренер украинской сборной.
Карьера Ярмоленко
- Ярмоленко не получает достаточно игровой практики в Вест Хэме. Это ему не мешает очень убедительно играть в футболке сборной Украины.
- Андрей был одним из лучших в составе сине-желтых на Евро-2020, в котором еще тогда подопечные Андрея Шевченко дошли до четвертьфинала.
- В сезоне-2021/2022 футболист отыграл за "молотобойцев" 16 поединков, в которых забил один гол и сделал три ассиста. В последний раз выходил на поле в матче Лиги Европы при загребском Динамо (0:1).
- Вингер Вест Хэма традиционно попал в заявку сборной на важный матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Поединок Украина проведет на поле соперника.
- По данным Transfermarkt, Ярмоленко отыграл за сборную уже 106 встреч, в которых наколотил 44 мяча.