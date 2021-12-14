Петраков: Я не буду заглядати у паспорт

Правий вінгер чудово порається із якостями лідера національної команди. Головний тренер збірної України хоче, щоб Андрій Ярмоленко якомога довше часу допомагав "синьо-жовтим".

Цікаво Петраков мав розмову з талантом Шахтаря перед дебютом за збірну України

Олександр Петраков відзначив роботу та самовіддачу футболіста у футболці збірної. Наставник запевнив, що не буде зважати на вік гравця, якщо він показуватиме високий рівень футболу. Все залежатиме від самого Ярмоленка.

Я не буду заглядати у паспорт. Людина грає, нехай грає до сорока років. Він потрібен на цей час у колективі. Ярмоленко навіть своїм прикладом показує. І на футбольному полі тягне, і у побуті та житті, допомагає молодим. Лідер збірної,

– сказав тренер української збірної.

Кар'єра Ярмоленка