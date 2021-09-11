Вернидуб: Доказывайте, что вы любите Украину

Малиновский, по словам Петракова, обиделся из-за того, что не попал в стартовый состав сборной Украины. Вернидуб советует Руслану "опуститься на землю".

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Я так скажу. То, что он (Петраков, – Спорт 24) говорил с Малиновским – это в первую очередь Малиновского проблема. Пусть опустится он на землю грешную и думает не о себе, и том, какой он футболист классный, а думает о команде и о сборной Украины,

– сказал Вернидуб.

Бывший тренер Зари, под руководством которого Малиновский успел даже поиграть, посоветовал Руслану перенести как можно больше своих лучших качеств в сборную.

Вернидуб отметил, что Малиновскому следует не обижаться, а работать и доказывать, что он лучший. Он вспомнил о том, что предыдущий тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал в команду Виталия Буяльского.

"Шевченко же не вызвал Буяльского, а Буяльский, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Что он просто не видел его в своей схеме, где его можно лучше использовать. Точно так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь", – отметил Вернидуб.

Наставник Шерифа добавил, что Малиновскому следует выходить даже на замену и "грызть землю".

Надо прожить и это, нести это правильно, и выходя на ту же замену, грызть землю, а не так, как вышел он, не обижая Руслана, в игре с Францией. Тогда лучше вообще не выходить. Сказать, что я не готов. А делать одолжение не нужно,

– сказал Вернидуб.

Специалист заявил, что футболистам следует доказывать любовь к Украине на поле.

"Они же любят говорить в интервью, что любят Украину, родились в Украине. Ну тогда любите ее до конца, на деле. Выходите и грызите землю, и доказывайте, что вы любите Украину. И вы ни на кого не обижаетесь, а готовы свою жертву принести в пользу команды, и в пользу результата сборной Украины", – резюмировал Вернидуб.