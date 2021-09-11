Вернидуб: Доводьте, що ви любите Україну

Маліновський, за словами Петракова, образився через те, що не потрапив у стартовий склад збірної України. Вернидуб радить Руслану "опуститися на землю".

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Я так скажу. Те, що він (Петраков, – Спорт 24) говорив з Маліновським – це в першу чергу Маліновського проблема. Нехай опуститься він на землю грішну і думає не про себе, і те, який він футболіст класний, а думає про команду і про збірну України,

– сказав Вернидуб.

Колишній тренер Зорі, під керівництвом якого Маліновський встиг навіть пограти, порадив Руслану перенести якнайбільше своїх найкращих якостей у збірну.

Вернидуб зазначив, що Маліновському не слід ображатися, а працювати та доводити, що він кращий. Він згадав про те, що попередній тренер збірної України Андрій Шевченко не викликав у команду Віталія Буяльського.

"Шевченко ж не викликав Буяльського, а Буяльський, на мій погляд, був одним з кращих. Він як пояснив? Що він просто не бачив його у своїй схемі, де його можна краще використовувати. Точно так же Петраков зараз може не бачити Маліновського. Чому ні? Це життя", – зазначив Вернидуб.

Наставник Шерифа додав, що Маліновському слід виходити навіть на заміну та "гризти землю".

Треба прожити і це, нести це правильно, і виходячи на ту ж заміну, гризти землю, а не так, як вийшов він, не ображаючи Руслана, у грі з Францією. Тоді краще взагалі не виходити. Сказати, що я не готовий. А робити послугу не треба,

– сказав Вернидуб.

Фахівець заявив, що футболістам слід доводити любов до України на полі.

"Вони ж люблять говорити в інтерв'ю, що люблять Україну, народилися в Україні. Ну тоді любіть її до кінця, на ділі. Виходьте і гризіть землю і доводьте, що ви любите Україну. І ви ні на кого не ображаєтеся, а готові свою жертву принести на користь команди, і на користь результату збірної України", – резюмував Вернидуб.