Союз европейских футбольных ассоциаций объявил лучший гол квалификации чемпионата Европы 2024. Победителя в данной номинации определяли болельщики, которые могли проголосовать за номинантов на сайте УЕФА.

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Невероятный гол помог Казахстану одержать сенсационную победу

Наибольшее количество голосов получил пушечный удар игрока сборной Казахстана Асхата Тагибергена в домашнем поединке против Дании, в котором его команда сенсационно одержала победу со счетом 3:2.

По итогам голосования гол Тагибергена набрал больше голосов, чем точные удары албанцев Ясира Асани (в ворота Польши) и Кристиана Асслани (в ворота Фарерских островов).

В своей отборочной группе сборная Казахстана заняла четвертое место и сыграет в плей-офф квалификации, куда вышла через Лигу наций. Соперником казахстанцев в полуфинале плей-офф будет команда Греции.