Союз європейських футбольних асоціацій оголосив найкращий гол кваліфікації чемпіонату Європи 2024. Переможця у даній номінації визначали вболівальники, які мали змогу проголосувати за номінантів на сайті УЄФА.

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Неймовірний гол допоміг Казахстану здобути сенсаційну перемогу

Найбільшу кількість голосів отримав гарматний удар гравця збірної Казахстану Асхата Тагибергена у домашньому поєдинку проти Данії, в якому його команда сенсаційно здобула перемогу з рахунком 3:2.

За підсумками голосування гол Тагибергена набрав більше голосів, ніж точні удари албанців Ясіра Асані (у ворота Польщі) та Крістьяна Асслані (у ворота Фарерських островів).

У своїй відбірковій групі збірна Казахстану посіла четверте місце і зіграє в плей-оф кваліфікації, куди вийшла через Лігу націй. Суперником казахстанців у півфіналі плей-оф буде команда Греції.