Как пушечный удар футболиста Монако едва не порвал сетку ворот в чемпионате Франции: видео
Монако в рамках 23 тура французской Лиги 1 обыграл Ниццу (2:1). Победный гол хозяев стал настоящей "вишенкой на торте".
Источник: 24 канал
Подопечные Нико Ковача уже на протяжении 9-ти поединков не знают вкуса поражений. 3 февраля Монако одержал очередную победу в этом сезоне благодаря дублю Виссама Бен-Еддера.
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Невероятный гол
Первый тайм завершился минимальной победой хозяев. Пенальти уверенно реализовал Бен-Еддер. После перерыва Ницца сравняла счет благодаря голу Ле Мела.
Но не долго счет продержался равный. Уже через 4 минуты Монако снова забил. Хозяева заработали перспективный штрафной, который взялся исполнять автор первого гола во встрече. Бен-Еддер пушечным выстрелом едва не порвал сетку ворот – 2:1.
- Теперь в активе автора дубля 11 голов в 22 матчах. Также он 5 раз ассистировал партнерам по команде.
- После 23 поединков Монако "дышит в спину" лидерской тройке Лиги 1 – 4 место 45 очков. Клуб уступает лидеру чемпионата Лиллю 6 очками.
Монако – Ницца видеообзор (победный гол с 2:17)
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