Як гарматний удар футболіста Монако ледь не порвав сітку воріт у чемпіонаті Франції: відео
Монако у рамках 23 туру французької Ліги 1 обіграв Ніццу (2:1). Переможний гол господарів став справжньою "вишенькою на торті".
Джерело: 24 канал
Підопічні Ніко Ковача вже протягом 9-ти поєдинків не знають смаку поразок. 3 лютого Монако здобув чергову перемогу у цьому сезоні завдяки дублю Віссама Бен-Єддера.
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Неймовірний гол
Перший тайм завершився мінімальною перемогою господарів. Пенальті впевнено реалізував Бен-Єддер. По перерві Ніцца зрівняла рахунок завдяки голу Ле Мела.
Але не довго рахунок протримався рівний. Вже через 4 хвилини Монако знову забив. Господарі заробили перспективний штрафний, який взявся виконувати автор першого голу у зустрічі. Бен-Єддер гарматним пострілом ледь не порвав сітку воріт – 2:1.
- Тепер у доробку автора дубля 11 голів у 22 матчах. Також він 5 разів асистував партнерам по команді.
- Після 23 поєдинків Монако "дихає у спину" лідерській трійці Ліги 1 – 4 місце та 45 очок. Клуб поступається лідеру чемпіонату Ліллю 6 очками.
Монако – Ніцца відеоогляд (переможний гол з 2:17)
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