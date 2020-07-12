Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у другому таймі та за 26 хвилин на полі став справжнім героєм матчу. Його гол приніс нічию у матчі проти лідера чемпіонату "Ювентуса".

Руслан Маліновський отримав найвищі бали від популярних порталів. Українець отримав оцінку – 7,7, цей бал став найбільшим серед усіх гравців поєдинку "Ювентус" – "Аталанта" з а версією ресурсу Whoscored.

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Лідер збірної України вийшов на заміну на 68-й хвилині, а вже на 81-й забив гол, який вивів його команду вперед.

Від порталу SofaScore Руслан отримав оцінку 7,5 балів – знову найкращий результат у команді. У складі "Ювентуса" вище тільки у португальця Роналду (8,1) і ті ж 7,5 у Бентанкура.

Підкреслимо, що українець провів на полі 26 хвилин, за які встиг забити гарматний гол. Він пробив з меж штрафного майданчика та вразив правий нижній кут воріт, вивівши свою команду вперед у рахунку.

Також здійснити 21 дотик до м'яча, зробив 10 точних передач (100%), завдав 3 удари по воротах – 1 у площину, зробив одне перехоплення, виграв 5 з 8 єдиноборств, двічі втрачав м'яч.

Додамо, що підсумковий рахунок зустрічі – 2:2. Бойова нічия залишила туринців на першій позиції, а команда Маліновського – третя, 76 та 67 очок відповідно.

У цьому сезоні українець став справжнім джокером команди та провів за "Аталанту" 37 матчів у всіх чемпіонатах, забив 7 голів і зробив 4 результативні передачі.

Гол Маліновського дивіться відео: