Пушечный гол Кулача помог Динамо одержать победу в Турции: видео шедевра
Киевское Динамо провело предпоследний товарищеский матч на сборах в Турции. Киевляне минимально обыграли Динамо Тбилиси.
Динамо Тбилиси – Динамо Киев 0:1
Гол: Кулач, 21
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Единственный гол в матче забил нападающий киевлян Владислав Кулач, сообщает 24 канал. Лучший бомбардир УПЛ сезона-2020/2021 отличился на 21-й минуте игры.
Динамо проводило позиционную атаку и грузины только со второй попытки выбили мяч из собственной штрафной, но неудачно. Мяч оказался у Виталия Буяльского, который отпасовал на Кулача.
Нападающий мощно пробил в касание и не оставил шансов голкиперу.
Смотрите видео гола Кулача
Перед возобновлением сезона-2021/2022 Динамо сыграло уже 8 матчей. Киевляне одержали 6 побед и дважды сыграли вничью.
Последняя игра Динамо
- 8-го февраля стал известен соперник Динамо в последнем матче на сборах.
- "Бело-синие" сыграют с двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины – Широки Бриег из одноименного города.
- Матч состоится в четверг, 10 февраля. Игра начнется в 10:00.