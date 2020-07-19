Гарматний гол Бушмана допоміг команді продовжити боротьбу за перше місце у Литві: відео
Український півзахисник Юрій Бушман, який виступає за "Каунас Жальгіріс", став героєм поєдинку. Він є автором результативного удару та гольової передачі.
У рамках 10 туру чемпіонату Литви "Каунас Жальгіріс" зіграв проти "Рітеряю", повідомляє 24 канал.
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Результативний постріл українця
Першими відкрили рахунок гості – 0:1. На 35-й хвилині Бушман зрівняв рахунок. Він вдало відгукнувся на дальню передачу та потужним ударом прошив голкіпера – 1:1.
Потім Бушман віддав ще й результативну передачу. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.
Після десяти турів національної першості команда українця займає друге місце в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок і відстаючи від "Судуви" на 3 пункти. При цьому у лідера є ще матч в запасі.
Огляд матчу Каунас Жальгіріс – Рітеряй
- Бушман відомий виступами за "Арсенал", "Зірку", "Прикарпаття", "Нафтовик", "Суми" та "Черкаський Дніпро".
- Із "Черкаський Дніпром" здобув срібні нагороди Першої ліги (2015/16).
- У складі київського "Арсеналу" став чемпіоном Першої ліги України (2017/18).
- З 2019 року виступає за клуб із Литви.