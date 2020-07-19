Український півзахисник Юрій Бушман, який виступає за "Каунас Жальгіріс", став героєм поєдинку. Він є автором результативного удару та гольової передачі.

У рамках 10 туру чемпіонату Литви "Каунас Жальгіріс" зіграв проти "Рітеряю", повідомляє 24 канал.

Варто побачити: Ексгравець збірної Коломоєць відзначився красивим голом у матчі проти лідера Естонії: відео

Результативний постріл українця

Першими відкрили рахунок гості – 0:1. На 35-й хвилині Бушман зрівняв рахунок. Він вдало відгукнувся на дальню передачу та потужним ударом прошив голкіпера – 1:1.

Потім Бушман віддав ще й результативну передачу. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.

Після десяти турів національної першості команда українця займає друге місце в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок і відстаючи від "Судуви" на 3 пункти. При цьому у лідера є ще матч в запасі.

Огляд матчу Каунас Жальгіріс – Рітеряй