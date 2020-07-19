Украинский нападающий "Левадии" Юрий Коломоец отметился очередным голом в чемпионате Эстонии. Он сравнял счет в матче, но его команде не удалось избежать поражения.

В рамках 13 тура чемпионата Эстонии "Левадия" Коломойца встретилась с "Флорой", сообщает 24 канал.

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Результативный удар украинца

Гости на 25-й минуте открыли счет. Гол в активе Саппинена – 0:1. Но уже в конце первой 45-минутки украинец сравнял счет. "Левадия" провела стремительную контратаку, когда Коломоец получил мяч в пределах штрафной и мощно пробил в угол ворот – 1:1.

Казалось, что матч так и завершится ничьей, но гости думали иначе. В конце второго тайма 19-летний нападающий "Флоры" Лепик оформил дубль и поставил достойную точку в матче – 1:3.

Весь матч за "Левадию" провел украинский центрбек Зураб Очигава. Защитник Александр Сафронов остался на скамейке запасных.

Обзор матча Левадия – Флора

В прошлом туре чемпионата Эстонии Коломоец отметился голом и ассистом в матче с "Легионом" (4:0). В общем в этом сезоне украинец трижды огорчал голкиперов и отдал четыре результативных передачи в 11 поединках за "Левадию".

"Левадия" располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Эстонии. Следующий матч команда сыграет 25 июля на выезде против "Пайде".

"Флора" дальше возглавляет таблицу, в ее активе 34 набранных пункта.