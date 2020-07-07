Полузащитник "Руха" Иван Брикнер вывел свою команду вперед в счете, но не помог клубу победить в поединке. Во втором тайме забивал лишь "Агробизнес".

В рамках 20 тура Первой лиги "Рух "встретился с "Агробизнесом", пишет 24 канал.

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Безумный матч от команд

Обе команды обменялись молниеносными голевыми выстрелами, которые меняли преимущество на табло по очереди для каждой команды.

Украшением игры стали две минуты в середине тайма. Хавбек гостей Николай Когут едва не сломал перекладину пушкой с 23-25 метров, но ответ Брикнера был не хуже.

На 29-й минуте Брикнер получил мяч от партнера с фланга и без раздумий нанес пушечный удар около 30 метров до ворот – голкипер кончиками пальцев достал мяч, но не смог спасти свои владения. Иван вывел "Рух" вперед – 2:1.

После перерыва забивал только "Агробизнес". Финальный свисток судьи зафиксировал счет – 2:3 в пользу гостей.

Добавим, что Брикнер выступает за "Рух" с 2018 года и уже успел себя зарекомендовать, как голеадор, который забивает с дальнего расстояния.

Голы в матче смотрите видео: