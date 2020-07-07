Півзахисник "Руху" Іван Брікнер вивів свою команду вперед у рахунку, але не допоміг клубу перемогти у поєдинку. У другому таймі забивав лише "Агробізнес".

У рамках 20 туру Першої ліги "Рух" зустрівся із "Агробізнесом", пише 24 канал.

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Шалений матч від команд

Обидві команди обмінялись блискавичними гольовими пострілами, які змінювали перевагу на табло по черзі для кожної команди.

Окрасою гри стали дві хвилини в середині тайму. Хавбек гостей Микола Когут ледь не зламав поперечину гарматою з 23-25 метрів, але відповідь Брікнера була не гіршою.

На 29-й хвилині Брікнер отримав м'яч від партнера з флангу та без роздумів завдав гарматного удару близько із 30 метрів до воріт – голкіпер кінчиками пальців дістав м'яч, але не зміг врятувати власні володіння. Іван вивів "Рух" вперед – 2:1.

Після перерви забивав тільки "Агробізнес". Фінальний свисток судді зафіксував рахунок – 2:3 на користь гостей.

Додамо, що Брікнер виступає за "Рух" із 2018 року та вже встиг себе зарекомендувати, як голеадор, який забиває із дальньої відстані.

Голи у матчі дивіться відео: