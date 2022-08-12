Первый матч между командами в Ларнаке закончился победой АЭКа со счетом 2:1. А в Белграде уже с таким счетом побеждал Партизан.

Достойно внимания Пробил между ног: гол украинца Кочергина принес победу в еврокубках над Спартаком – видео

Но на 57-й минуте за АЭК забил гол Имад Фараж. Он стал украшением матча. Игрок получил мяч на правом фланге у центральной линии. После чего обыграл четырех соперников по пути в штрафную. А уже тогда пробил, хотя еще один футболист пытался помешать ему. Мяч он закрутил в верхний дальний угол ворот так, что вратарь в прыжке до него не дотянулся.

Видео гола Имада Фаража

Этот гол спас АЭК от поражения в матче против Партизана и вывел команду в плей-офф квалификации Лиги Европы. Там соперником команды с Кипра будет украинский Днепр-1.

Первый матч между командами будет "домашним" для Днепр-1. Но из-за войны, игра состоится за пределами Украины – в словацком Кошице 18 августа. И начнется в 21:00 по киевскому времени. 25 августа команды сыграют ответный матч в Ларнаке. Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в Лигу конференций.