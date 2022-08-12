Владислав Кочергин в Польше выступает за клуб Ракув. И уже успел отличиться тремя голами за команду в еврокубках. В двух случаях именно его меткие удары и приносили команде победу, сообщает 24 канал.

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В четверг, 11 августа, именно Кочергин забил единственный гол за Ракув в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций в ворота словацкого Спартака из Трнава. Украинец отличился во втором тайме, пробив почти с угла вратарской. Мяч юркнул между ног голкипера.

Видео гола Кочергина в ворота Спартака

Это уже третий гол Кочергина в квалификации Лиги конференций. До этого он дважды забивал Астане из Казахстана. В первом матче в Польше тогда был зафиксирован разгром 5:0, а в Нур-Султане именно единственный гол Кочергина и принес победу Ракуву над соперником.

Теперь в плей-офф квалификации Лиги конференций Ракув сыграет против чешской Славии. За команду из Праги выступает защитник сборной Украины Тарас Качараба.