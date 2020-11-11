Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор в третий раз вернется в большой спорт. Ирландец уже получил согласие и подписанный контракт о бое с Дастином Пуарье.

Конор МакГрегор таки получил своего следующего соперника после третьего возвращения в Октагон. По информации портала MMAFighting.com, переговоры между бойцами уже успешно завершены.

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Пуарье второй раз встретится с МакГрегором

Ранее сообщалось, что Конор предложил Дастину провести бой с особыми условиями. Поединок должен иметь благотворительный характер. Ирландец предложил Пуарье провести бой без связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации.

МакГрегор и Пуарье проведут свой поединок на Бойцовском острове в ОАЭ уже 21 января 2021 года.

Отметим, что оба бойца имеют подписанные контракты с UFC, поэтому для организации подобного поединка им придется ждать ответа от UFC.

Первый бой

В 2014 году бойцы уже встречались между собой. Тогда бой на UFC 178 состоялся в Лас-Вегасе, где ирландец нокаутировал соперника. Еще в июне 2020 года Конор объявил о завершении карьеры, поэтому неизвестно в какой физической форме подойдет боец ​​из Ирландии к поединку. Времени на подготовку к бою осталось совсем мало.

После встречи с Пуарье 32-летний МакГрегор хочет встретиться с боксером Мэнни Пакьяо.