Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор втретє повернеться у великий спорт. Ірландець вже отримав згоду та підписаний контракт про бій з Дастіном Пуар'є.

Конор МакГрегорм таки отримав свого наступного суперника після третього повернення в октагон. За інформацією порталу MMAFighting.com, перемовини між бійцями вже успішно завершені.

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Пуар'є вдруге зустрінеться з МакГрегором

Раніше повідомлялось, що Конор запропонував Дастіну провести бій з особливими умовами. Поєдинок має мати благодійний характер. Ірландець запропонував Пуар'є провести бій без жодних зв'язків із UFC. Для цього ірландець готовий пожертвувати близько пів мільйона доларів благодійній організації.

МакГрегор та Пуар'є п роведуть свій поєдинок на Бійцівському острові в ОАЕ вже 21 січня 2021 року.

Наголосимо, що обидва бійці мають підписані контракти з UFC, тому для організації подібного поєдинку їм доведеться чекати відповіді від UFC.

Перший бій

У 2014 році бійці вже зустрічались між собою. Тоді бій на UFC 178 відбувався у Лас-Вегасі, де ірландець нокаутував суперника. Невідомо у якій формі підійде до бою Конор. Ще у червні 2020 року Конор оголосив про завершення кар'єри, тому невідомо у якій фізичній формі підійде боєць з Ірландії до поєдинку. Часі на підготовку до бою залишилось зовсім мало.

Після зустрічі з Пуар'є 32-річний МакГрегор хоче зустрітися з боксером Менні Пак'яо.