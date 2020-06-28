Битий Хабібом Пуар'є влаштував кров'яне місиво з Хукером та здобув перемогу: відео
У Лас-Вегасі (США) у ніч з 27 на 28 червня відбувся турнір UFC on ESPN 12. У головній події шоу Дастін Пуар'є переміг Дена Хукера в рамках легкої ваги.
Битий восени 2019 року Хабібом Нурмагомедовим Пуар'є переміг Дена Хукера одноголосним рішенням суддів. Рахунок: 48:47, 48:47, 48:46, повідомляє 24 канал.
Варте уваги Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі: дата та місце бою UFC 253
Хід поєдинку
Хукер краще почав поєдинок і протягом двох перших раундів перебивав Пуар'є у стійці, а також потряс суперника коліном і ледь не забив біля сітки.
До честі Пуар'є слід сказати, що він, витримав удари, починаючи з 3-го раунду перехопив ініціативу.
Під кінець сутички у Дастіна раз по раз проходили потужні удари в голову, проте Хукер вистояв.
Бійці відкрито обмінювалися ударами в голову, тому закінчили бій з розсіченнями та кров'ю на тілі.
Відео найкращих моментів поєдинку
Інші результати шоу
- Майк Перрі (14-6) переміг Міккі Галла (6-3) одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);
- Моріс Грін (9-5) переміг Джана Вілланте (17-12) сабмішеном в третьому раунді;
- Брендан Аллен (15-3) переміг Кайла Докоса (9-1) одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-27, 30-27);
- Джуліан Ероса (24-9) переміг Шона Вудсона (7-1) сабмішеном в третьому раунді.