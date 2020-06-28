У Лас-Вегасі (США) у ніч з 27 на 28 червня відбувся турнір UFC on ESPN 12. У головній події шоу Дастін Пуар'є переміг Дена Хукера в рамках легкої ваги.

Битий восени 2019 року Хабібом Нурмагомедовим Пуар'є переміг Дена Хукера одноголосним рішенням суддів. Рахунок: 48:47, 48:47, 48:46, повідомляє 24 канал.

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Хід поєдинку

Хукер краще почав поєдинок і протягом двох перших раундів перебивав Пуар'є у стійці, а також потряс суперника коліном і ледь не забив біля сітки.

До честі Пуар'є слід сказати, що він, витримав удари, починаючи з 3-го раунду перехопив ініціативу.

Під кінець сутички у Дастіна раз по раз проходили потужні удари в голову, проте Хукер вистояв.

Бійці відкрито обмінювалися ударами в голову, тому закінчили бій з розсіченнями та кров'ю на тілі.

Відео найкращих моментів поєдинку

Інші результати шоу