Европейское турне: ПСЖ заинтересован в сотрудничестве с игроком донецкого Шахтера

Очередной игрок украинского коллектива оказался на радарах маститого клуба Европы. Тете может пойти на солидное повышение.

Бразильский вингер, на правах аренды выступающий за Лестер, заинтересовал ПСЖ. Однако Тете предпочитает Английскую Премьер-лигу.

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Вариантов предостаточно

Технический секретарь французского гранда Луиш Кампуш – большой поклонник таланта Тете. Португальский функционер остался под впечатлениями от выступлений бразильца, когда он еще выступал в футболке французского Лиона. Кампуш надеется летом перезапустить кризисный проект ПСЖ, а трансфер Тете может ему в этом помочь.

Однако бразилец, который до конца 2023 года принадлежит донецкому Шахтеру, предпочитает Англию. Если Лестер, за который бразилец забил 1 гол в 9 матчах, останется в элитном дивизионе "Туманного Альбиона", то Тете хотел бы подписать с ними полноценный контракт. А если "лисы" не смогут сохранить прописку, то бразилец готов отправиться в другую команду АПЛ. Ранее в услугах Тэте были заинтересованы Челси, Тоттенхэм и Эвертон.

Бразилец в донецком Шахтере