Контракт Караваева, рассчитанный с киевлянами до лета 2023 года, скорее всего продлен не будет. Однако футболист оказался востребованным на европейском рынке.

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Все под контролем

Динамо планирует прекратить сотрудничество с тремя своими футболистами, контракты которых действуют до лета 2023-го, а именно с Бенито, опытным голкипером Денисом Бойко и с Александром Караваевым. У последнего есть шанс остаться в столичном коллективе. Решение по правому защитнику "бело-синих" еще не принято, но все же существует вероятность, что соглашение с ним будет продлено.

Однако в противном случае Караваеву не стоит огорчаться, поскольку вариантов продолжения карьеры у него достаточно. Правым защитником киевского коллектива интересуются сразу несколько неназванных клубов Европы. К тому же Александр при желании имеет возможность остаться в Украине, поскольку в его услугах нуждаются два представителя Украинской Премьер-лиги. Поэтому Караваеву должно между чем выбирать.

Карьера защитника "бело-синих"