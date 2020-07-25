ПСЖ выиграл Кубок Франции, одолев "Сент-Этьен" благодаря Неймару: видео
Футбол наконец вернулся и на поля Франции. Там 24-го июля состоялся финал Кубка Франции, в котором ПСЖ минимально победил "Сет-Этьен".
ПСЖ – Сент-Этьен 1:0
Гол: Неймар, 14
Удаление: Перрен, 31 (Сент-Этьен)
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Первый чрезвычайно опасный момент на 5 минуте игры имели гости, пишет 24 канал. Буанга вбежал в штрафную и с острого угла пробил мимо голкипера. Мяч попал в штангу.
ПСЖ намек номинальных гостей понял и очень быстро открыл счет в игре. Мбаппе на невероятной скорости ворвался в штрафную и пробил. Удар француза голкипер "Сент-Этьена" отбил, но на добивании был Неймар.
Бразилец с таких позиций забивает легко – 1:0.
На 16 минуте упомянутый ранее Буанга имел еще один момент. Он в штрафной получил пас и пробил в нижний угол. Навас парировал выстрел.
Через 8 минут преимущество ПСЖ мог удвоить Ди Мария. Аргентинец вышел один на один с Муленом, однако тот отразил сложный удар Анхеля.
На 27 минуте на поле вспыхнула драка: Перрен грубо сбил Мбаппе. Арбитр после просмотра повтора показал Перрену красную карточку.
Удаление в составе "Сент-Этьена" определило дальнейший ход игры. ПСЖ доминировал на поле и иногда создавал угрозу у ворот Мулена. А "Сент-Этьен" безуспешно ждал контратаку.
Таким образом, футболисты ПСЖ победили 1:0 и 13-й раз в истории завоевали Кубок Франции.
ПСЖ – Сент-Этьен видеообзор